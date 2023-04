Militairen verslikken zich in paasgift van de baas; blijken bloembollen

Een goedbedoelde paasactie bij de marine heeft bij een aantal militairen tot grote hilariteit geleid. De baas stuurde negen bollen rond, maar een beschrijving wat het precies was ontbrak. Sommigen militairen zetten daardoor letterlijk hun tanden in bloembollen.

‘Paasgift van de baas. Op het aanrecht gezet. Hoor manlief - al kauwend - opeens zeggen: ‘Wat zijn dat eigenlijk voor dingen?’.’ Militair jurist John Lapré gierde het uit van het lachen toen het om bloembollen bleek te gaan, laat hij zijn volgers op sociale media weten.

En hij is zeker niet de enige met iemand in huis die zich verslikte in de bloembol, blijkt op Twitter. Ook Heleen de Boer maakt melding van haar zoon die ‘er eentje in zijn mond had gepropt’. Anderen hadden werkelijk geen idee wat ze voor zich zagen, zoals Edith van der Kuijl. ‘We dachten dat we het konden eten, maar nee. Wat het wel zijn? Iemand een idee?’, vraagt ze haar volgers om raad. Het zijn knikkers, suggereert iemand. Bruisballen voor in bad, tipt een ander. Allemaal niet dus. Bloembollen was het goede antwoord.

‘Kleurrijk voorjaar’

Commandeur Paul Willemse, die de paasattentie naar de ongeveer tienduizend medewerkers rond stuurde, had er nog wel een aardig briefje bij gedaan over het waarom van deze geste. Het uitvoeren van de plannen in de Defensienota vraagt zoveel van zijn mensen dat hij ze graag wilde belonen voor hun inzet. ‘Ik bedank je voor je loyaliteit en inzet en wens jou samen met je dierbaren hele fijne Paasdagen. Geniet van een kleurrijk voorjaar.’

De goede lezer had met deze afsluitende woorden wellicht kunnen raden wat de negen ballen voorstelden, maar volgens marinewoordvoerder Paul Middelberg had er zeker ook nog een beschrijving van de leverancier in het pakketje moeten zitten. Die ontbrak echter. ,,Daar zat geen woord Spaans bij. Het is jammer dat sommige mensen nu hebben gedacht dat ze het konden eten.”

De marine stuurde snel nadat de fout bekend werd een mail naar alle medewerkers, en sommige afdelingen ook nog naar de privémail van hun mensen, om te voorkomen dat mensen per ongeluk toch van de bloembollen zouden snoepen. ,,En dat is super vervelend, want de sjeu gaat zo af van iets wat een aardige geste had moeten zijn.”