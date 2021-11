Militairen worden mogelijk ingezet om veiligheid Marengo-proces te garanderen

De druk op de werklast van de politie is zo hoog opgelopen, dat het kabinet is gevraagd het leger in te zetten om het liquidatieproces Marengo te helpen beveiligen. Dat bevestigen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en verschillende bronnen na berichtgeving hierover van de NOS .

Het Marengo-proces rond Ridouan Taghi en zestien medeverdachten is één van de grootste strafprocessen ooit in de Nederlandse geschiedenis. De beveiligingsmaatregelen zijn fors, want het veilig vervoeren van verdachten naar de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam Osdorp is geen gemakkelijke opgave.

Ook rondom de Bunker zijn tal van zichtbare én onzichtbare maatregelen getroffen, die grotendeels door de politie worden uitgevoerd. Omdat de politiekorpsen toch al onder druk staan, begint de situatie langzaamaan onhoudbaar te worden. Daardoor is er onvoldoende capaciteit over voor het reguliere politiewerk.

Niet alleen Marengo vergt bescherming

Daarnaast is het Marengo-proces niet het enige proces dat veel beveiliging vereist. Ook het liquidatieproces Eris - waarin Taghi ook gezien wordt als opdrachtgever - gaat gepaard met veel veiligheidsmaatregelen. Ook de processen rond de moord op advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries vergen veel maatregelen. De verwachting is dat het aantal processen dat extra veiligheidsmaatregelen vergt alleen maar zal toenemen.

Ook de locatie van de Bunker in Amsterdam Osdorp is niet ideaal, zo zeggen veiligheidsspecialisten. Een verhuizing naar bijvoorbeeld het Justitieel Complex Schiphol, dat alleen al door de ligging makkelijker te beveiligen is, zou daarom ideaal zijn. Maar een voorstel daarover is door de rechtspraak afgewezen.

De NCTV kijkt daarom of militairen van de landmacht ingezet kunnen worden om te helpen bij de beveiliging van het Marengo-proces. Volgens de NCTV wordt ‘breed gesproken met partners’ over de vraag hoe de beveiliging van de rechtszaak beter georganiseerd kan worden, met name om de politie te ontlasten. Militairen van de Koninklijke Marechaussee spelen nu al een belangrijke rol bij de bewaking, maar bekeken wordt nog of de rol van de krijgsmacht uitgebreid kan worden door ook militairen van de landmacht in te zetten.

De gesprekken bevinden zich echt volgens de NCTV nog in een verkennende fase. Het voorstel wordt binnenkort formeel ingediend bij Defensie. Het ministerie van Defensie zelf kon inhoudelijk nog niet reageren. ,,Er is bij ons geen verzoek tot bijstand ingediend. We gaan verder niet in op wat-als-vragen,” is het enige wat een woordvoerder kwijt wil.

‘Overheid heeft hier onvoldoende op ingespeeld’

Volgens Jan Struijs, voorzitter van politiebond NPB, toont de mogelijke inzet van het leger aan dat er door de overheid te laat is ingezien welke veiligheidsmaatregelen tegenwoordig nodig zijn. ,,Er is onvoldoende op ingespeeld. Het besef dat we hier nooit meer vanaf gaan komen is helaas te laat gekomen. De politie staat inmiddels zo ver onder druk dat het leger nodig is.”