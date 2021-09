‘Miljarden nodig voor om- en bijscholing gewilde arbeidskrachten’

Hoofdver­dach­te in liquidatie­pro­ces verantwoor­de­lijk voor eigen bewijs: ‘Ik maak me totaal geen zorgen’

17 september Was Delano R. de persoon die met de ene telefoon in zijn hand de belastende gesprekken fotografeerde en filmde die hij voerde met de telefoon in zijn andere hand? ,,Daar ga ik niks over zeggen. Het is mijn bronbescherming,” zei de hoofdverdachte in het liquidatieproces Eris.