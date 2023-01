Miljoenen aan afgepakte luxegoederen verstopt tussen de kassen: ‘Misdaad mag niet lonen’

Met videoRijd jij binnenkort in een gewrapte Ferrari of in een in beslag genomen oldtimer? Met alleen een identiteitsbewijs op zak en een geldbedrag in de hand kun je al eigenaar zijn van een waardevol voertuig of sieraad dat door het Openbaar Ministerie is afgepakt.