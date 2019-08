Miljoenen voor gedupeerden van erotische nepdatingsites

Mensen die met nepprofielen zijn misleid op datingsites krijgen hun geld terug. Dit heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) afgesproken met het bedrijf achter deze websites, The Right Link. Die onderneming gaat ruim 9 miljoen euro uitkeren aan in totaal zo’n 37.000 gedupeerden.

The Right Link heeft zeventien datingsites, het gaat om sites als bedmaatjes.nl, flirten.nl, matchprofielen.nl, lekkerenrijp.nl en sexdating.nl. De consumenten betaalden veel geld om in contact te komen met de persoon van het profiel, maar dit was helemaal niet mogelijk omdat de websites met nepprofielen werkten. Consumenten werden hierover onvoldoende geïnformeerd, zegt de waakhond. Zij wisten niet dat zij tegen betaling chatten met zogeheten chatoperators.

Duizenden euro’s

Het gaat om klanten die in de periode van 1 juli 2016 tot 17 april 2018 ten onrechte in de veronderstelling waren dat ze met een echt persoon aan het chatten waren. Ze wisten niet dat operators aan de andere kant van de lijn de (soms erotische) gesprekken voerden. De klanten bleven aan het chatten in de hoop dat het tot een echte date kwam en spendeerden zo tot wel duizenden euro’s.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: ,,Gebruikers werden op deze websites met nepprofielen verleid tot lange gesprekken. Niet met de persoon van hun keuze maar met een chatoperator. Het kwam nooit tot een ontmoeting. Omdat de gebruikers zijn misleid is het terecht dat zij hun geld terugkrijgen. De websites gaan hun gebruikers voortaan duidelijk informeren over het aanbod. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de online wereld.”

Invallen