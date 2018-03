Miljoenenboete moet ProRail dwingen treinen op tijd te laten rijden

Dat heeft de staatssecretaris vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Vorig jaar kregen beide bedrijven nog een boete van in totaal 2,3 miljoen euro omdat hun prestaties van de Hogesnelheidslijn (HSL) in 2016 onder de maat waren gebleven. Op de HSL werd vorig jaar naar behoren gepresteerd. ,,Daarmee is een flinke stap gezet", aldus Van Veldhoven.



ProRail krijgt een voorwaardelijke boete omdat het aantal verstoringen aan de infrastructuur waarvan klanten flink last hebben, hoger is dan afgesproken. Als de spoorbeheerder in 2018 alsnog aan de norm voldoet hoeft ze geen boete over 2017 te betalen. ProRail haalde de afspraken over 'treinpunctualiteit goederenvervoer' ook niet. Maar de bewindsvrouw ziet hiervoor een rechtvaardiging en geeft daarom geen boete.