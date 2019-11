'Miljoenenclaim bij zorgverzekeraars om onterecht betaalde deurwaarderskosten’

Dit is nu mogelijk omdat uit een recente uitspraak van de tuchtrechter in hoger beroep is gebleken dat GGN gemiddeld 160 euro te veel in rekening heeft gebracht bij wanbetalers onder CZ- en Menzis-klanten , die werden doorgestuurd naar robotrechter e-Court. Dat heeft LOSR bevestigd naar aanleiding van een bericht van consumentenprogramma Kassa van BNNVARA. GGN riep uit naam van zorgverzekeraars mensen met betalingsachterstanden op voor e-Court. Dat is een digitale website die als geschillenbeslechter conceptvonnissen produceert voor de rechtbank.

Ambtelijke kosten

Het deurwaarderskantoor bracht daarbij 'ambtelijke kosten' in rekening. Dat zijn kosten die een deurwaarder in rekening mag brengen voor een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. LOSR vindt dat GGN alle ten onrechte in rekening gebrachte kosten uit zichzelf moet corrigeren en terugbetalen.



Ook de zorgverzekeraars zouden volgens de raadslieden hierin moeten bijdragen. Via de website geefmijn160euroterug.nl wil de LOSR mensen oproepen om het er niet bij te laten zitten. De organisatie start binnenkort een proefproces namens twee gedupeerden.



De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders noemt de manier van werken van GGN een ‘ernstig verwijtbare gedraging’ die in strijd is met de instructies van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. GGN is de uitspraak momenteel aan het onderzoeken, maar stelt dat de handelwijze in het kader van e-Court terecht is.