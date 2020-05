Milou: ‘Als ik echt de vrouw van zijn dromen ben, waarom liet Toine me dan gaan?’

Rutte: Boodschap Bevrij­dings­dag in coronacri­sis luider dan ooit

13:27 De boodschap van Bevrijdingsdag klinkt in de coronacrisis luider dan ooit, denkt premier Mark Rutte. ,,Want juist nu ondervinden we aan den lijve dat veiligheid, verbondenheid en vrijheid de kern zijn van ons leven. En dat we niet zonder kunnen.”