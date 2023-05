Milou en Ivo zijn niet meer doof: ‘We vinden het een wonder, het zijn horende wondertjes’

afschaffing slavernij Keti Koti dit jaar gevierd op Museump­lein vanwege komst konings­paar

De viering van Keti Koti op 1 juli in Amsterdam wordt dit jaar vanwege veiligheidsredenen verplaatst naar het Museumplein. Omdat er meer bezoekers worden verwacht dan normaal is het Oosterpark te klein voor het festival, zo meldt de gemeente. De herdenking vindt nog wel plaats bij het nationale slavernijmonument in het park.