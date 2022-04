Minder angstige patiënt én een chirurg die beter opereert: muziek in de operatiekamer helpt

De piep van een hartslagmeter, het gekletter van operatie-instrumenten en het indringende geluid van een boormachine. Is dat geluid wenselijk in de operatiekamer? Onderzoeker en assistent-arts Victor Fu (32) denkt van niet. ‘De muziek moet aan’, staat vermeld in zijn proefschrift waarmee hij deze week is gepromoveerd.



Fu maakt al jaren deel uit van de onderzoeksgroep ‘Muziek als Medicijn (MaM)’ van het Erasmus MC en deed zelf onderzoek naar muziek in de operatiekamer. Daaruit blijkt dat mensen die met een hoofdtelefoon op de operatietafel liggen en naar hun favoriete liedjes luisteren terwijl artsen in hun lichaam snijden, minder stresshormonen aanmaken.