Minder aso's en meer chique publiek in Scheveningen? ‘Straks kakkersstrand voor VVD’ers’

Chocola en vlaai van mensen die prik halen voor medewer­kers belaagde GGD Heerlen

De twee dagen achter elkaar door complotgekken belaagde GGD-priklocatie in Heerlen is vandaag gewoon open. Sommige mensen die een booster komen halen steken de medewerkers een hart onder de riem met vlaai of chocola. ,,Dat is hartverwarmend”, zegt woordvoerder Erwin Meeks.

11 februari