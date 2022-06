Minder boeren, dus meer lege schappen? ‘Dat is echt stemmingmakerij’

,,Met een reductie van de veestapel zoals het nu is beraamd, komt onze Nederlandse voedselvoorziening echt niet in gevaar”, zegt Martin van Ittersum, hoogleraar in de plantaardige productiesystemen aan de universiteit van Wageningen. Hij houdt zich bezig met duurzame landbouw en het wereldvoedselvraagstuk. ,,Nederland is uniek in Europa met deze veedichtheid, dus het effect van reductie zal hier qua voedselvoorziening vrij klein zijn.”