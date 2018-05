Minder klachten over eindexamens

Surveillanten met hakken

Uit de cijfers blijkt echter ook dat de klachtenlijn nog steeds nodig is. Zo kreeg het LAKS bijna honderd meldingen over surveillanten die hakken droegen en in totaal 4700 meldingen van geluidsoverlast. Over een opgave werd bijzonder vaak geklaagd: de tokkelbaanopgave in het examen wiskunde voor vmbo-tl/gl. Maar liefst 3500 leerlingen dienden een klacht in.