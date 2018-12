‘Minder melding van racisme, maar ernst incidenten neemt toe’

Tegelijk stellen de onderzoekers vast dat de PVV ‘een heldere lijn’ heeft, namelijk dat extreemrechts niet welkom is. FvD neemt volgens hen minder duidelijk afstand van extreemrechtse organisaties en hun aanhangers. Dat is ook lastiger, aldus de opstellers van het rapport, aangezien de partij anders dan de PVV leden heeft. Iedereen die dat wil kan zich dus aansluiten. Volgens het instituut komen aanhangers van extreemrechtse clubs als Voorpost, NVU, Erkenbrand, Pegida en Identitair Verzet ook op FvD-bijeenkomsten af.

Daling

Over de hele linie daalde vorig jaar het aantal registraties van racisme en antisemitisme. Bij het aantal ‘intentioneel antisemitische incidenten’ was er evenwel een stijging te zien van 35 naar 46. Het gaat daarbij om incidenten waarbij het ‘aannemelijk is dat antisemitisme het motief is van de verdachte’.