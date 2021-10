Minder meldingen van kindermishandeling

Update Vermist meisje (17) na dagenlange zoektocht en Amber Alert gevonden in ouderlijk huis

Het 17-jarige meisje uit Arnhem dat dagenlang vermist werd, en waarvoor vanmiddag een Amber Alert werd uitgegeven, is vlak daarna in haar ouderlijk huis in Arnhem aangetroffen. In de woning is onderzoek gedaan. Het meisje is rond 16.30 uur ‘in onbekende toestand’ overgebracht naar het ziekenhuis.

28 oktober