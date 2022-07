Minder mensen verdronken in 2021, vooral migranten liepen risico

Agractie-voorman Bart Kemp spreekt taal van de boeren maar begrijpt ook overheid: ‘Hij is de enige die het kan’

Agractie-voorman Bart Kemp is de invloedrijkste boer van Nederland. De grote meerderheid aan boeren voelt zich door hem vertegenwoordigd. Anders dan de immer boze Mark van den Oever (Farmers Defence Force) is hij kalm, genuanceerd. En hij kent de weg in Den Haag. Is hij de verbinder die de stikstofcrisis nodig heeft? Verslaggever Jurriaan Nolles volgde hem een maand lang.

23 juli