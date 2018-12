Minder moorden dan vorig jaar, bijna alleen maar mannelijke daders

Het jaar 2018 telt tot en met vandaag 108 gevallen van moord en doodslag. Dat is 51 minder dan vorig jaar, toen het aantal moorden op 159 stond. Maar gezegd moet worden dat 2017 een jaar was met uitzonderlijk veel moord- en doodslaggevallen.

Volledig scherm In maart van dit jaar werd de 41-jarige Reduan B. doodgeschoten, de broer van de kroongetuige Nabil B. die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia. © ANP Dat blijkt uit cijfers van moordatlas.nl, dat al jarenlang het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland inventariseert.



Het aantal van 108 kan nog stijgen, het jaar is nog niet om, en kan zelfs ook nog dalen: in enkele gevallen staat de doodsoorzaak nog niet vast en mogelijk oordeelt de rechtbank in andere zaken dat er geen sprake was van moord of doodslag. En mogelijk wordt een 52-jarige man vervolgd wegens doodslag. Hij zou op de A10 een motor opzettelijk hebben aangereden. Door het ongeluk kwamen twee personen op een motor om het leven.

Met 108 ligt het aantal moorden weer op het niveau van 2016 (109) en ook op 1973, het jaar waarin harddrugs als cocaïne en vooral heroïne voor een sterke stijging in het aantal moorden zorgden. 1973 was volgens moordatlas.nl het eerste jaar waarin in Nederland meer dan 100 moorden werden gepleegd. Tot de eeuwwisseling steeg dat aantal, sindsdien daalt het weer, een enkel jaar - zoals 2017 - uitgezonderd.

Partner

Onder de 108 slachtoffers waren 40 vrouwen, 37 procent, een iets hoger percentage dan de afgelopen jaren. Alle vrouwen werden door een bekende vermoord. In veruit de meeste gevallen werden vrouwen door hun partner of ex-partner vermoord, of door mannen die een relatie met haar wilden. Vier studentes werden vermoord, allen door geobsedeerde mannen.

Het aandeel vrouwelijke daders is daarentegen lager dan gewoonlijk: in slechts 2 van de 101 zaken was de dader een vrouw. Mogelijk zelfs in slechts één zaak, als de moord op de 33-jarige vrouw in Clinge van eerder deze week, toch niet gepleegd is door de aangehouden vrouwelijke verdachte.

In Amsterdam werden de meeste moorden gepleegd: 12, met 14 slachtoffers. In Rotterdam waren 12 mensen slachtoffer van moord of doodslag.