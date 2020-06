Minder rechters op een strafzaak om corona-achterstand weg te werken

Oud-rechters die na hun pensioen toch weer worden ingezet, vaker één rechter in plaats van drie en zittingen in de avonduren. Dat zijn de maatregelen die de Raad voor de Rechtspraak wil nemen om de achterstanden weg te werken die door de coronacrisis zijn ontstaan.

De afgelopen tijd lukte het om 75 procent van de rechtszaken te behandelen, veelal online, schriftelijk of telefonisch. Maar met name bij strafzaken, waarbij de rechter de verdachte in de ogen wil kunnen kijken, bleef er noodgedwongen veel op de plank liggen. Tussen 17 maart tot 21 mei konden door de uitbraak van het coronavirus ongeveer veertienduizend misdrijfzaken bij de rechtbanken en ruim drieduizend strafzaken bij de gerechtshoven niet door de rechter worden behandeld. Deze achterstand kan niet worden ingelopen zonder extra maatregelen. ,,Zo ontloopt niemand zijn of haar berechting”, verduidelijkt de Raad.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal meer lichtere zaken zelf afdoen met een zogeheten strafbeschikking, waarin tussenkomst van de rechter niet noodzakelijk is. Dat kan bij delicten waarbij geen gevangenisstraf zal worden opgelegd. Wie wil, kan zijn zaak alsnog door de rechter laten beoordelen.

Politierechter

Ook zullen vaker zaken worden behandeld door één rechter in plaats van drie. Die mag, zoals nu ook geldt, wel maximaal maar een jaar gevangenisstraf opleggen. In de praktijk komt in zo’n 30 procent van de zaken de straf in zo’n meervoudige kamer niet boven het jaar uit. Dat soort minder zware zaken - zoals bijvoorbeeld aanrijdingen met zwaar lichamelijk letsel, waarbij het slachtoffer goed is hersteld - zullen nu door de zogeheten politierechter worden bekeken. Die rechter moet wel ruime ervaring hebben én kan altijd beslissen dat het toch beter is om de zaak aan een meervoudige kamer voor te leggen.