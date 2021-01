Minder verkeer op de weg in 2020, maar nog steeds veel doden: hoe kan dat?

Vrouw wil granaat naar politie brengen, maar besluit op agenten te wachten... bij benzinesta­ti­on

7:30 Wat doe je als je in huis een handgranaat vindt? Naar het politiebureau ermee, dacht vrouw uit het Zeeuwse Sluis gistermiddag. Alleen was het bureau gesloten. Dus vroeg de vrouw aan de politie om af te spreken bij een benzinestation in Oostburg. ,,We wisten niet hoe snel we erheen moesten rijden”, zegt wijkagent Henk Wiegman.