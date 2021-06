Minderheid slachtoffers meldt seksuele intimidatie op de werkvloer

De afgelopen tien jaar heeft 16 procent van de Nederlandse werknemers te maken gehad met seksuele intimidatie, maar slechts 37 procent van de slachtoffers maakte daarvan melding, ziet het College. De belangrijkste reden is de inschatting dat de situatie wellicht niet ernstig genoeg is.

Ook is er onduidelijkheid over wat seksuele intimidatie precies is, zo komt naar voren in het onderzoek in opdracht van het College naar ervaringen met seksuele intimidatie onder tweeduizend werknemers en driehonderd werkgevers.