Minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen bijna nooit aangifte

De aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting is nihil. Dat blijkt uit een rondvraag van het onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) bij verschillende politie-eenheden. In Amsterdam is de afgelopen drie jaar slechts één aangifte gedaan, terwijl bij GZ-psychologen, jeugdwerkers en andere hulporganisaties tientallen slachtoffers in beeld zijn.

Ook in andere regio’s is het aantal aangiftes van seksuele uitbuiting van minderjarigen laag. In Oost-Nederland zijn het afgelopen jaar nog maar twee meldingen gedaan. In Rotterdam, Noord-Nederland en Limburg zelfs geen. Slachtoffers voelen zich vaak niet veilig genoeg om aangifte te doen. Daarnaast kan het jaren duren voordat een zaak wordt afgehandeld, en dat schrikt jongeren af.

,,Het is een gevoel van onmacht, omdat je weet dat meerdere jongeren het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting”, zegt Jan de Jong van de Zedenpolitie in Amsterdam. ,,Maar zonder aangifte is het lastiger om een zaak tegen een verdachte te beginnen. Als we het verhaal van het slachtoffer niet hebben, wordt het in een rechtszaak heel moeilijk.”

Prostituee en misbruik

In de hoofdstad hebben ongeveer honderd jongeren te maken met seksuele uitbuiting. Ze worden door volwassen mannen aan het werk gezet als prostituee of stelselmatig misbruikt. In de afgelopen drie jaar is er slechts één aangifte geweest. Die zaak eindigde uiteindelijk wel met de veroordeling van een mensenhandelaar.

Als slachtoffers dan toch de stap zetten om naar de politie te gaan, kan een aangifte of verklaring uiteindelijk uitblijven. Slachtoffers moeten vaak lang wachten voordat de zaak volledig is afgehandeld. ,,Dat kan wel zo’n drie jaar duren”, zegt de Jong. ,,Ze moeten meerdere keren hun verhaal doen. Tegen de politie, tegen een rechter-commissaris, in de rechtbank. Dat schrikt vaak af. Ze zitten middenin hun verwerkingsproces.”

Quote Het kan jaren duren voordat er een zaak wordt afgehan­deld Floor ‘t Sas, Horizon Jeugdzorg

Ook Floor ‘t Sas van Horizon Jeugdzorg, die jongeren behandelt die met seksuele uitbuiting te maken hebben gehad, vindt aangifte doen nog te belastend voor jongeren. ,,Het is een slepend proces. Slachtoffers moeten soms in detail beschrijven wat er is gebeurd. En het kan jaren duren voordat er een zaak wordt afgehandeld. En elk willekeurig moment van dat proces word je er weer mee geconfronteerd. Vaak kunnen slachtoffers dat helemaal nog niet aan.”

