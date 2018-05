Minister: 'Extra streng toezicht op contacten van gedetineerden'

Dekker meldde dit gisteren aan de Tweede Kamer. Poststukken van en naar gedetineerden worden voortaan standaard onderzocht op smokkelwaar. Ook wordt gekeken of de brief werkelijk is gericht aan of afkomstig is van een goedgekeurde contactpersoon, zoals de advocaat, reclassering of arts. Wil zo'n gevangene bellen, dan mag dat alleen met iemand die door de directeur is goedgekeurd.