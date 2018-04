Minister: handen af van boswachters Oostvaardersplassen

,,Je blijft met je handen van boswachters af'', zei de bewindsvrouw in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. ,,Zij voeren het beleid uit dat politici bedenken. Richt je pijlen dus niet op deze mensen van Staatsbosbeheer.''



Zo'n tweehonderd à driehonderd mensen voerden gisteren actie bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen. Er werd geprotesteerd tegen het beleid voor de grote grazers die in het wild leven in het natuurgebied en deze koude winter weinig voedsel hebben. Vijf demonstranten werden opgepakt nadat een tijdelijk hek dat daar is neergezet, was opengebroken.



Een vrouw raakte gewond door een wapenstok van een van de agenten. Volgens actievoerder Betty den Engelsman uit Alkmaar is de vrouw geslagen door de politie. ,,We wilden graag een vreedzame actie voeren door wat stro over de hekken te gooien. Maar het liep vreselijk mis. We stuitten op een grote politiemacht die ons dwong om terug te gaan. Daarbij is een actievoerder geslagen met een wapenstok. Zijn vrouw heeft haar hand gebroken. Ze had haar hand op het hek en daar hebben ze even een gummiknuppel overheen gehaald.'' De politie onderzoekt de zaak.