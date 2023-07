Minister kan voorlopig door met plan sluiten afdelingen kinderhartchirurgie

Het plan van demissionair zorgminister Ernst Kuipers om de kinderhartchirurgie te centraliseren mag doorgaan. De universitair medische centra (umc's) van Utrecht en Leiden/Amsterdam hadden bezwaar gemaakt tegen dit plan . De voorzieningenrechter heeft vrijdag besloten dat het besluit van Kuipers momenteel nog geen ‘onomkeerbare gevolgen’ heeft en er daarom geen reden is om de pauzeknop in te drukken.

Dit betekent dat de umc’s de komende maanden al met elkaar moeten bespreken hoe de kinderhartchirurgie gecentraliseerd wordt. De rechtbank in Utrecht oordeelde in dit kort geding slechts of de plannen voor centralisatie gepauzeerd moeten worden. Volgens de universitair medische centra in Leiden/Amsterdam en Utrecht zou dit plan tot grote onrust leiden onder patiënten en personeel. Ook stellen de ziekenhuizen dat het besluit van de minister invloed heeft op andere zorg in hun ziekenhuizen. Ze vroegen de rechter daarom in een kort geding om op de ‘pauzeknop’ te drukken.

De voorzieningenrechter zegt dat deze onzekerheid nu eenmaal ‘inherent’ is aan dit besluit. Hij stelt dat er urgentie is om snel te beginnen met de transitie en dat de umc’s daarom al stappen moeten nemen, zoals de minister eind mei ook van ze gevraagd heeft. De minister heeft er wel mee ingestemd dat umc’s nog mogen wachten met voorbereidingen die grote investeringen vragen. De gesprekken moeten gaan over hoe ze de zorgkwaliteit kunnen verbeteren. Ook als de rechter eind dit jaar besluit dat het plan van Kuipers toch niet doorgaat, dan zijn deze gesprekken niet voor niets geweest, vindt de voorzieningenrechter.

Kwaliteit verbeteren

Momenteel vinden de operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen op vier locaties plaats: in het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen, het UMC Utrecht en in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC. Al langer is het de bedoeling dat deze afdelingen van kinderhartchirurgie geconcentreerd worden, in twee of drie ziekenhuizen. Kuipers besloot dat de operaties vanaf oktober 2025 alleen nog mogen plaatsvinden in de umc’s van Rotterdam en Groningen.

Concentratie van de kinderhartchirurgie is volgens Kuipers nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties te verminderen. Ook patiëntenclubs stelden eerder dat concentratie van deze chirurgie belangrijk is. Hierdoor doen de twee overgebleven umc’s de ingrepen vaker, wat het niveau kan verbeteren.

Definitief

De zaak zal aan het einde van dit jaar inhoudelijk dienen. Dan oordeelt de rechter definitief of het besluit van Kuipers rechtmatig is. Vervolgens kunnen de partijen nog in beroep gaan.