Minister van Gehandicaptenzaken: ‘Door corona voelde iedereen zich even als wij’

Rick Brink pakte 9 maart meteen zijn telefoon toen hij een persconferentie van premier Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM zag. ,,Er was geen doventolk. We zaten middenin de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en ze waren dat vergeten! Ik heb minister Hugo de Jonge meteen gebeld en gezegd: dit is echt niet meer van deze tijd. Bij de volgende persco stond doventolk Irma Sluis, onze held, tussen de bewindspersonen in om live met gebaren te vertalen. Irma doet het fantastisch. De aandacht die zij kreeg heeft ervoor gezorgd dat mensen een doventolk normaal zijn gaan vinden.’’