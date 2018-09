Minister verlaagt werkdruk studenten

De minister wil in de wet vastleggen dat universiteiten en hogescholen straks maximaal veertig studiepunten kunnen eisen in het eerste collegejaar. Nu mogen instellingen dat nog zelf bepalen en vragen ze bijna allemaal meer van hun eerstejaars.



,,Ik vind de druk die op studenten wordt gelegd te hoog'', zegt Van Engelshoven. Ze wil 'voorkomen dat studenten onnodig struikelen' op 'het kwetsbaarste moment in hun studie' en dat studenten in spe worden afgeschrikt. De minister stelt vast dat het bindend studieadvies 'steeds meer wordt gebruikt als puur selectie-instrument'. Instellingen proberen daarmee de studenten te weren die later in hun studie misschien vertraging zouden oplopen, omdat dat hun geld kost.