Minister wil alle schoolvloeren laten onderzoeken nadat blok beton naar beneden kwam op basisschool

Honderden scholen

De minister vermoedt dat enkele honderden scholen in het land hetzelfde vloersysteem gebruiken, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Ik heb daarom de colleges van burgemeesters en wethouders van alle gemeenten gelijktijdig met deze brief gevraagd om in hun archieven na te gaan of scholen in hun gemeente mogelijk met het MuWi-systeem gebouwd zijn.”