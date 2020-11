Ministerie houdt OMT-verslagen geheim: ‘Anders voelen leden zich geremd’

Vader scheurt met drie kleuters zonder zitje op achterbank over weg: ‘Waanzin, te gek voor woorden’

1 november Een vader van drie piepjonge kinderen zit voorlopig zonder rijbewijs en mogelijk straks ook nog zonder zijn kroost. De politie hield de automobilist zondag in Beekbergen aan. De man reed liefst 150 kilometer per uur waar 80 de maximumsnelheid is.