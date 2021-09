Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen

Dat laat een woordvoerder van het ministerie van SZW weten. Wel houdt het ministerie een vinger aan de pols samen met werkgevers- en werknemersorganisaties. Daaruit komt naar voren dat werkgevers bijvoorbeeld wel mogen vragen om bijvoorbeeld een mondkapje te dragen of andere beschermende kleding als de werknemer niet is gevaccineerd. Ook zou er overlegd kunnen worden of de werknemer thuis gaat werken. Maar een vaccinatie verplichten om naar je werk te kunnen, is verboden.

Vaccinatiestatus eisen is verboden

Toch zit de overheid tussen twee vuren in. Hoewel het verboden is, staat er niks in de wet over de situatie tijdens een pandemie. En daar wringt het voor het ministerie. Pas als er een grondwetswijziging komt waardoor het in sommige sectoren of situaties wel geëist mag worden, kan de overheid zich op dat artikel baseren om controles uit te voeren. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei tijdens de laatste coronapersconferentie dat hij bekijkt wat de mogelijkheden zijn op dat vlak. Op vraag van de Tweede Kamer wordt gekeken of een bestaande wet daarbij zou kunnen helpen, zodat niet alleen bij sectoren zoals de horeca een coronabewijs verplicht is, maar dit ook in winkels zou kunnen worden ingevoerd.