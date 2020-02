Minstens 150 miljoen euro schade door storm Ciara, bedrag loopt verder op

Nog niet alle schadeclaims zijn ingediend en van sommige claims is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens het verbond kan het bedrag nog oplopen doordat er ook de komende dagen nog onstuimig weer wordt verwacht.

Er kwamen bij de verzekeraars vooral meldingen binnen van schade aan huizen en auto’s. De storm Ciara was zondag op zijn hoogtepunt, maar ook gisteren waren er nog zware windstoten.

Goed voorbereid

,,Verzekeraars waren er op voorbereid dat er vanuit het gehele land schademeldingen zouden binnenkomen”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. ,,Dat is ook gebeurd, maar Ciara heeft gelukkig minder schade aangericht dan de januaristorm in 2018.”

Toen kwam het schadebedrag uit op 450 miljoen euro. ,,De storm van afgelopen weekend was minder heftig, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsdiensten en verzekeraars.”

Meldingen brandweer

Bij de brandweer zijn in totaal 5071 meldingen binnengekomen als gevolg van de storm. Dat blijkt uit een inventarisatie onder 25 veiligheidsregio’s. Nog steeds is de brandweer druk met de afhandeling van minder urgente meldingen, maar het aantal grote incidenten is beperkt gebleven.

,,Onze mensen hebben alles uit de kast gehaald om de helpende hand te bieden bij de gevaarlijke situaties die zijn ontstaan door bijvoorbeeld omgewaaide bomen, losgeraakte dakdelen, omgewaaide schoorstenen en ondergelopen huizen door wateroverlast”, zegt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. ,,De storm kwam niet onverwachts, onze mensen stonden vanuit 950 kazernes paraat om de meldingen af te handelen.”

Piek voorbij

Verzekeraar Interpolis heeft tot dusver meer dan 2100 meldingen van schade binnengekregen. De verzekeraar denkt dat de echte piek van schademeldingen nu wel voorbij is, maar verwacht de komende dagen nog wel meer mensen die door de storm van zondag schade hebben opgelopen.

Er zijn vooral veel meldingen van schade aan woningen. Interpolis noemt het opvallend dat er niet veel schades aan auto’s zijn binnengekomen. Er worden vooral meldingen gedaan van omgevallen schuttingen en afgewaaide dakpannen. De meeste komen uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant.

,,De afgelopen twee jaar hebben we niet zo’n storm gehad. De laatste echte storm dateert van januari 2018 maar die was dan ook veel heftiger. Ook qua schades”, aldus de verzekeraar. Hij denkt dat dit jaar veel mensen van te voren al maatregelen hebben genomen, omdat de storm ruim van te voren was aangekondigd. ,,De storm in Nederland heeft voor het eerst een naam, is breeduit aangekondigd in de media, dus het idee leeft bij Interpolis dat veel mensen preventiemaatregelen hebben genomen”, aldus een woordvoerder.

Doden in Europa

Ciara zorgde ook in het noorden van Europa voor enorme overlast. Honderden vluchten moesten aan de grond worden gehouden, wegen liepen onder water en honderdduizenden mensen zaten zonder stroom. Meerdere mensen kwamen om het leven.

Het noodweer teisterde niet alleen Nederland, maar ook Engeland, Duitsland, Tsjechië en Polen. In dat laatste land vielen twee doden in Bukowina Tatrzanska. Het gaat volgens de autoriteiten om een 40-jarige vrouw en haar dochter die zijn geraakt door delen van een dak die waren losgerukt door de wind.

Volledig scherm De pui bij winkelcentrum de Hooge Meeren in Hoogezand is uit de gevel gewaaid. Storm Ciara is de eerste storm in Nederland. ANP VENEMA MEDIA © ANP

Ook in het Verenigd Koninkrijk kwam iemand om het leven. De 58-jarige man overleed zondag toen een boom op zijn auto viel in Hampshire, maakte de politie maandag bekend. In het westen van Duitsland raakten drie mensen ernstig gewond door vallende bomen: twee vrouwen in Saarbrücken en een jongen in Paderborn. In Frankfurt blies de harde wind een hijskraan tegen het dak van de kathedraal.

Het noodweer zorgde ook voor chaos in Frankrijk. Daar vielen bomen op het spoor in hoofdstad Parijs, met veel overlast in de spits tot gevolg. Ook was sprake van grootschalige stroomstoringen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië, waar windsnelheden van 180 kilometer per uur zijn gemeten op de berg Sněžka.