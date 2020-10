Misbruik voorrangsregels coronatest dupeert zorg en onderwijs

In een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van deze site, wordt beschreven dat er ‘een aantal knelpunten zijn bij met name het testen van zorgmedewerkers’. ‘Het ministerie ontvangt signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken’, zo erkent VWS. ‘Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten’.