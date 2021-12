Mishandelde hond, vermoorde duiven, geschopte varkens: deze agent geeft dieren een stem

Heineken blijft erbij: Holleeder-krat uit Sligro Terneuzen was geen ‘inside job’

Wie het ‘Holleeder-krat’ gemaakt heeft, zullen ze bij Heineken waarschijnlijk nooit te weten komen. De brouwerij gaat er nog steeds vanuit dat het geen ‘inside job’ is. ,,Het is de vraag of we ooit kunnen achterhalen wie het gedaan heeft”, aldus de woordvoerder.

22 december