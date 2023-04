MIVD waarschuwt: China steeds machtiger in de ruimte

Dat schrijft de militaire geheime dienst MIVD in het jaarverslag. Al langer is bekend dat China bouwt aan een netwerk van satellieten in de ruimte waarmee ze inlichtingen kunnen verzamelen, maar volgens de dienst stijgt het aantal lanceringen de komende jaren naar zo’n honderd per jaar. China krijgt zo een steeds betere informatiepositie.

Het land breidt niet alleen de spionagecapaciteit in de ruimte fors uit, maar werkt ook in rap tempo aan een hypermodern communicatienetwerk dat vrijwel niet is te hacken of af te luisteren. Het gaat om zogenoemde kwantumtechnologie. China steekt zo ‘extreem veel geld’ in hoogwaardige technologie, dat die investeringen niet zijn te evenaren door het Westen, waarschuwt de dienst. Het land heeft daarmee een groot militair voordeel.

Zorgen blijven onverminderd groot over de aardse spionageactiviteiten van China. Defensie, bedrijven en kennisinstituten zijn volgens de MIVD doelwit. Er worden zelfs nepbedrijven opgetuigd om technologie te bemachtigen. Vorig jaar heeft de dienst ‘verschillende Chinese pogingen om Nederlandse (militaire) technologie te bemachtigen ontdekt en voorkomen’.

Gewild doelwit

De inlichtingendiensten waarschuwen al jaren voor Chinese spionage. Nederland is een gewild doel vanwege de vele hoogwaardig technologische bedrijven hier. Chipmachinemaker ASML maakte in februari nog bekend dat een Chinese werknemer informatie van het bedrijf had gestolen.

Begin deze week meldde de inlichtingendienst AIVD ook al dat China de grootste bedreiging is voor de economische veiligheid in Nederland. Dat leidde tot een boze reactie. Nederland moet ophouden met het opzwepen van de zogenaamde ‘Chinese dreiging’, reageerde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

