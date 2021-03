Mo (25) verloor zijn vader, moeder, broertjes én zusjes en is nu zelf dood na verschrikkelijke val

Hoe evangelist miljoenen Nederlan­ders waarschuwt voor coronavac­cin: ‘Het is een complot uit de hel’

6 maart Neem het niet, zegt evangelist Jaap Dieleman uit Zeewolde over het coronavaccin. Het is een ‘opmaat naar het teken van het beest’. Hij verkondigt deze onheilspellende boodschap in een gratis magazine, dat in het hele land op de deurmat ploft. Hij krijgt bijval, maar ook scherpe kritiek uit christelijk Nederland. Wie is deze man die de vaccinatie een ‘complot uit de hel’ noemt?