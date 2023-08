Mobieltje langzaam maar zeker in de ban op scholen: ‘Ze vinden dat we moeten socializen’

Tips voor mooiste schoolfoto: ‘Jochie met scheef gebit moest huilen, hij mocht niet met tanden bloot lachen’

Je houdt ervan of je hebt er een hekel aan: schoolfoto's. Hét moetje aan het begin van het schooljaar. En laat die periode weer net zijn begonnen. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw kind op haar of zijn allermooist op de schoolfoto staat? Of dat je kroost zich op zijn gemakt voelt? ‘Ik moest mijn mond dichthouden.’