Modellenmaker RIVM waarschuwt: ‘Zomaar even de scholen opendoen, kan niet’

Het kabinet besluit of scholen opengaan, of we weer op bezoek mogen bij opa en oma in het verpleeghuis en of restaurants gesloten blijven. Maar, zo benadrukt premier Rutte steeds, dat alles op basis van het advies van ‘onze deskundigen’. En Jacco Wallinga is indirect misschien wel zijn belangrijkste raadgever. Wallinga leidt sinds 2005 de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM en maakt prognoses over het verloop van het coronavirus, het waarschijnlijke effect van maatregelen, de verwachte aantallen ziekenhuisopnames. Zijn grafieken bepalen mede het beleid in politiek Den Haag en het humeur in het land: hoe platter de boog, hoe beter ons gemoed. De bijzonder hoogleraar Mathematische Modellering van Infectieziekten aan het LUMC beleeft de roerigste periode uit zijn carrière. ,,We hebben dit nooit eerder meegemaakt, het is beklemmend.”

In welke fase is het coronavirus nu in Nederland?

,,We zijn over de piek heen, we komen in kalmer water. Dat is hartstikke goed nieuws. Maar de druk op de ziekenhuizen is nog altijd groot, dus we moeten blijven oppassen. We zitten nu een kleine week na Pasen, ik hoop dat we niet te veel op bezoek zijn geweest bij anderen. Dat kun je vanaf nu in klachten gaan terugzien, en een paar dagen later in ziekenhuisopnames. Dat is de grootste vrees die ik heb: dat onze aandacht verslapt.”