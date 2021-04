Moe, vergeetachtig, snel overprikkeld: RIVM start onderzoek naar ‘Long Covid'

Onderzoekers in Groot-Brittannië, waar al langer onderzoek gedaan wordt, concludeerden gisteren dat 13,7 procent van de besmette Britten langer dan 3 maanden symptomen houdt. Aan de overkant van de Noordzee schatten ze dat 1,1 miljoen Britten sinds de start van de coronacrisis kamp(t)en met klachten die langer dan vier weken duren. 70.000 mensen zouden na een jaar nog niet hersteld zijn.

Het onderzoek werd naar buiten gebracht door The Office for National Statistics, het Engelse CBS. Bij eerder onderzoek in Engeland, waar het onderwerp tot nu toe meer aandacht kreeg dan in Nederland, kwamen de schattingen een stuk lager uit: 5 procent van de besmette mensen zou langer dan drie maanden klachten houden.

Hoe dan ook groeit ook in Nederland het aantal mensen dat bij de huisarts aanklopt voor hulp. Deze krant inventariseerde de situatie twee maanden geleden. Sleutelspelers in de herstelzorg schatten het aantal Nederlanders dat zorg ontving omdat ze niet overeind kwamen na hun besmetting op 28.000 tot 40.000.

Deze mensen hadden allerhande klachten. Ze lijden aan hevige moeheid, concentratieproblemen, problemen met hun ademhaling en conditie. Deelnemen aan sociale activiteiten of terugkeren op hun werk zit er in sommige gevallen al maanden niet meer in. ,,Ik geneer me gewoon voor wie ik nu ben. Ik zit al elf maanden thuis. Het is verschrikkelijk om geen normale vader te kunnen zijn", zei een van hen bijvoorbeeld.

Volledig scherm Een fysiotherapeut geeft hersteltherapie aan ex-coronapatiënten. © Van Assendelft Fotografie

Jonge mensen

Artsen waarschuwen dat de problemen van deze mensen in het nationale debat over corona veel te afwezig zijn. De mensen die getroffen worden door ‘Long Covid’ zijn volgens hen vaak tussen de 25 en 65 jaar oud. De kans dat een jonger iemand maanden thuiszit na een coronabesmetting is statistisch gezien veel groter dan dat zij in het ziekenhuis of op de ic terechtkomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Mensen met Long Covid hebben klachten als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid’, schrijft het RIVM op haar site. ‘Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel afnemen in de loop van de tijd.’

Het probleem met Long Covid is dat het geen officiële diagnose is. De exacte oorzaak van de klachten die mensen ervaren, is onduidelijk. ,,Wat maakt nou dat deze mensen zo lang klachten hebben?”, vroeg de Nijmeegse longarts Bram van den Borst zich af in deze krant. ,,Dat is de grote vraag waar we graag antwoord op willen. We zien vaak bijzonder weinig afwijkingen. Bij een wandeltest scoren mensen met luchtwegklachten bijvoorbeeld normaal. Maar vervolgens horen we wel dat ze nog dagenlang afgemat zijn.’’

Volledig scherm Bram van den Borst. © Radboudumc

Het RIVM gaat de omvang van het probleem in Nederland dus onderzoeken. Dat gebeurt door minimaal duizend mensen die positief getest zijn een jaar lang vragenlijsten te laten invullen. Daarin wordt gevraagd of ze klachten hebben en hoe ze hun kwaliteit van leven ervaren. Om hun antwoorden op waarde te kunnen schatten, worden die vragenlijsten ook ingevuld door een groep mensen die geen corona gehad heeft. ,,Er zijn in deze tijd natuurlijk meer mensen met bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten", zegt een woordvoerder van het RIVM. ,,Dus het is belangrijk dat je een controlegroep hebt.”

Een aantal patiënten vraagt in Nederland al langer om meer onderzoek naar hun ziektebeeld. Zo werd een aantal weken terug een petitie gelanceerd. Daarin wordt de overheid opgeroepen meer onderzoek te doen. Ook willen de mensen met klachten over een lange termijn dat er ‘toegankelijke centra’ komen voor ‘onderzoek en behandeling'.

Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de organisatie C-support aangewezen om mensen die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting te helpen. C-support informeert, adviseert en ondersteunt hen op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen.’

Hoe ontwikkelt corona bij jou in de buurt?

Hoe ontwikkelt het coronavirus zich bij jou in de buurt? Gebruik de zoekbalk in de kaart om jouw locatie op te zoeken. De applicatie werkt het beste op desktop, op mobiel kan het laden enige tijd duren. Surf naar ad.nl/coronalocatie voor uitleg over deze interactieve kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: