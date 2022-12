Moeder en haar kinderen zien treindrama Limburg gebeuren: 'Spoorbomen gingen te laat dicht’

1 dodeIn het Limburgse Tienray is vanmiddag een treinwagon van een passagierstrein ontspoord nadat deze op een voertuig was gebotst. Daarbij is één dode gevallen. De trein ramde in volle vaart een veegwagen ter hoogte van de Spoorstraat. Een directe ooggetuige stelt dat de spoorbomen te laat naar beneden gingen. ,,Dat gebeurt vaker op die plek en dat heb ik de politie zojuist ook verteld.”

De bestuurder van de veegwagen raakte na de klap zwaargewond en moest ter plekke worden gereanimeerd. Dat mocht echter niet baten. Hij is alsnog overleden. ,,We vreesden al voor zijn leven. Het zag er helemaal niet goed uit”, zegt de 43-jarige Gaby Kreutz.

‘Het was heel akelig’

Kreutz en haar vier kinderen zagen het ongeval vanuit hun auto gebeuren. ,,We zagen in de verte de trein al aankomen terwijl de lampjes van de spoorbomen net af gingen. De spoorbomen waren nog niet volledig dicht toen de trein bij de spoorwegovergang was aangekomen. Dat hoort natuurlijk niet. Helaas komt het vaker voor op die bewuste spoorwegovergang. Ik waarschuw mijn kinderen altijd voor die plek.”

Na de aanrijding ziet Kreutz diverse automobilisten uitstappen om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer en de drie andere gewonden. ,,Ik en mijn kinderen hebben de bestuurder van de veegwagen zien liggen. Akelig om te zien.” Kreutz keert haar auto om ter bescherming voor haar kinderen. ,,Er waren voor mijn gevoel al genoeg mensen bij en ik vond het echt te heftig voor mijn kinderen. Ik ben als zorgverlener wel wat gewend, maar een kind van 4 hoort dit soort dingen niet te zien.”

Slachtofferhulp

Het ongeluk gebeurde op een overgang met spoorbomen. Hoe het dan kan dat de veegwagen en de trein met elkaar in botsing zijn gekomen, is nog onduidelijk. Dat gaat de politie verder onderzoeken. Die heeft onder andere met een drone boven de plek van het ongeluk gevlogen. Ook Pro Rail is ter plaatse. Die gaat kijken of het spoor is beschadigd en of de trein terug op de rails kan worden gezet.

Kreutz vermoedt dat een defect de oorzaak is geweest van het ongeval. ,,Ik heb de veegwagen amper kunnen zien, maar ik weet zeker dat de trein er sneller was dan dat de spoorbomen dicht waren. Dat heb ik aan de politie verklaard. Ik hoop dat ze iets met mijn informatie kunnen.” Voor haar kinderen overweegt Kreutz Slachtofferhulp in te schakelen. ,,Het is niet niks wat we hebben gezien. Die veegwagen - ik dacht eerst dat het een klein autootje was - was veranderd in een wrak. Overal rennende mensen en paniek. Alles begint nu een beetje te landen.”

Trein ontspoord

De machinist van de trein liep hoofdletsel op, drie passagiers raakten lichtgewond. Een van hen werd naar het ziekenhuis gebracht, twee anderen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Aanvankelijk spraken de hulpdiensten van twee gewonde passagiers, maar dat blijken er volgens de politie drie te zijn.

De trein ontspoorde gedeeltelijk aan de voorkant. ,,Het was een grote puinhoop”, zegt Kreutz. ,,Er was zoveel stof dat ik de trein niet eens fatsoenlijk heb kunnen zien.” In de trein zaten volgens de veiligheidsregio de machinist en 34 passagiers. De passagiers werden rond 16.15 uur uit de trein gehaald en naar het gemeentehuis van Horst aan de Maas gebracht. Daar worden ze opgevangen, en is er slachtofferhulp waar nodig, zei de woordvoerder.

Familieleden van slachtoffers kunnen met Kreutz contact opnemen, benadrukt ze. ,,Ik kan het me voorstellen dat ze met veel vragen zitten. Ik ben bereid ze zo veel mogelijk te helpen.”

Groot alarm

Hoe het ongeluk bij de spoorwegovergang aan de Spoorstraat precies is gebeurd kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. ,,Dat moet nog worden onderzocht”, zei hij. Het is voor de politie niet duidelijk of de trein tegen de veegwagen aan is gereden, of andersom. ,,De veegwagen is zo’n 30 meter verderop in de berm beland”, aldus de woordvoerder. ,,De trein staat zo’n 100 meter verderop stil.” Dat duidt er volgens de woordvoerder op dat het een flinke klap is geweest.

Het ongeval gebeurde rond 14.40 uur. De hulpdiensten sloegen groot alarm.

Geen treinen

Door het ongeval is volgens ProRail grote schade aan de infrastructuur ontstaan. De schade aan het spoor is groot. Dat maakt treinverkeer tussen Venlo en Venray onmogelijk. ,,De eerste schatting is dat de herstelwerkzaamheden tot morgen einde dag in beslag zullen nemen”, aldus ProRail. De NS meldt dat er zeker tot donderdag 18.00 uur geen treinen rijden. Tussen Venray, Blerick en Venlo rijden stopbussen.

De spoorwegovergang aan de Spoorstraat is woensdagavond nog enkele uren afgesloten in verband met het onderzoek door onder meer de politie.

Eerder incident

Op min of meer dezelfde plek vond eerder deze week ook al treurige gebeurtenis plaats. Een treinmachinist overleed tijdens een nachtrit op Eerste Kerstdag tussen Nijmegen en Roermond. Waarschijnlijk kreeg hij een hartstilstand nadat hij de trein ter hoogte van Tienray had stilgezet vanwege een aanrijding met een ree.

