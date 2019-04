Moeder Howick en Lili mag terug naar Nederland komen

In Amersfoort reageren vrienden van Lili en Howick uitgelaten op het nieuws. Een van Howicks beste vrienden, Harald, zette zich samen met Fien en Menno in om de kinderen hier te kunnen laten blijven. Ze organiseerden onder meer een protestbijeenkomst in Den Haag. ,,Geweldig nieuws dat hun moeder nu ook naar Nederland kan komen”, zegt Harald. ,,Tijd voor feest en taart! Ik heb net al even met Howick geappt en hij was heel erg blij.”