Moeder laat agent thuis haar overleden zoon zien: ‘Ze was zo trots op hem’

Nóg een theorie over lugubere vondst lichaam Lex van Cittert: ‘Het is heel onprofessi­o­neel gedaan’

Stukje bij beetje wordt er meer bekend over Lex van Cittert, de Amsterdammer waarvan het stoffelijk overschot in mei werd gevonden in Lelystad. Hoe hij om het leven is gekomen, is nog een raadsel. En speelt de motorclub die destijds op de plek van het provisorische graf was gevestigd een rol? De terreineigenaar heeft wel een idee. ,,Het is heel onprofessioneel gedaan.’’