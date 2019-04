Moeder leider Bende van Venlo gegijzeld door voormalig bendelid: justitie eist zes jaar

Dat meldt Dagblad De Limburger.

Volgens de vrouw kwam zij op zondagavond 15 oktober 2017 thuis na een avondje bingo. Daar stond Hassan T. haar met een pistool in zijn hand op te wachten. Hij overmeesterde haar en dwong haar haar woning in de Genbroekstraat in. Daar eiste T. volgens Burhenne dat zij haar zoon Frenkie in de gevangenis zou bellen. Frenkie zou op zijn beurt bij de Limburgse omroep L1 moeten verklaren dat Hassan destijds als lid van zijn bende onschuldig was.

Hassan T. kreeg in 1996 twaalf jaar celstraf vanwege betrokkenheid bij drie door de Bende van Venlo gepleegde moorden.

Burhenne wist zich nadat T. haar huis binnenkwam op te sluiten in de wc en belde daar 112. Toen ze werd bevrijd, was T. al gevlucht. Hij werd later die nacht gearresteerd door de politie. Onder de nagels en op het vest van de vrouw werd DNA van T. aangetroffen. Ook had T. krassen in zijn gezicht toen hij werd aangehouden.

T. ontkent desondanks dat hij Burhenne gijzelde en hij gelooft niet dat zijn DNA is gevonden. T. stelt dat hij niet in de buurt van de vrouw is geweest en dat zij ten onrechte oude zaken oprakelt. T. werd in 2005 en 2008 veroordeeld voor gijzeling en belaging van Burhenne, met wie hij naar eigen zeggen in het verleden een relatie had. In 2005 moest ze een verklaring opstellen waarin stond dat T. onschuldig was. Hij kreeg voor deze oude zaken respectievelijk twee en vier jaar cel.

Slecht slapen

T. zei woensdag in de rechtbank in Roermond herhaaldelijk dat hij in het verleden ten onrechte is veroordeeld voor betrokkenheid bij de Bende van Venlo. Op de verklaring van Burhenne dat zij sinds de gijzeling slecht slaapt, zei T. dat hij ‘al 25 jaar slecht slaapt’.

T.’s advocaat Guus Lina vroeg om vrijspraak. Lina stelt dat er onvoldoende bewijs is voor de aangifte van Burhenne tegen T. Zo zou het DNA van T. op het vest beland kunnen zijn toen beiden een relatie hadden. Ook noemde Lina het DNA-profiel dat onder de nagels van Burhenne werd aangetroffen onvoldoende duidelijk. De advocaat had tijdens de zitting tevergeefs om een nieuwe beoordeling van het DNA gevraagd. Lina wees ook op het feit dat er nooit een pistool is gevonden.

T. was sinds eind oktober 2017 op vrije voeten, maar hij werd aan het einde van de rechtszaak toch weer in voorlopige hechtenis genomen. Justitie vreest dat hij in afwachting van de uitspraak toch weer contact zoekt met Burhenne. De rechtbank ziet ook recidivegevaar.