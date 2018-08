Moeder Nicky ‘heel erg opgelucht’: We willen graag antwoorden hebben

Ze hoopt dat de verdachte gaat praten en dat ze snel antwoorden krijgt. ,,Tegelijk zijn we bang voor wat er gebeurd is. Maar anders blijf je eraan denken, dan heb je ook geen rust."



Pas als Brech gaat praten en ook wordt veroordeeld, kan de familie verder. ,,Als we weten wat er gebeurd is, hij op een plek zit waar hij thuishoort, kunnen we dat gedeelte in ieder geval afsluiten."



Berthie Verstappen had niet verwacht dat Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky in 1998, zo snel gevonden zou worden. ,,Wel gehoopt, maar niet verwacht.”