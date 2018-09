Moeder op zoek naar huis voor Lili en Howick in Jerevan

Moeder Armina Hambartsjumian (37) werkt in Jerevan samen met voogdij-instelling Nidos en hulporganisatie Cartias. Dat bevestigen zowel Nidos als betrokkenen rondom de moeder. Woordvoerder van het Nidos, Elsbeth Faber: ,,We zijn samen aan het kijken naar de opties en proberen zo de terugkeer van de kinderen op een zo goed mogelijke manier te organiseren. We zijn met verschillende partijen in gesprek over huisvesting, scholing en zorg.”



Moeder Armina heeft het verzet tegen de uitzetting van haar kinderen volgens betrokkenen niet gestaakt, maar zou accepteren dat zij zich moet voorbereiden op de naderende uitzetting van haar kinderen. De moeder van de twee kinderen, die vorig jaar in haar eentje naar haar thuisland Armenië is uitgezet, heeft nog altijd haar hoop gevestigd op de Nederlandse politiek, meldt haar advocaat. ,,Ze blijft hopen op een oplossing van de Tweede Kamer."