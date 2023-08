Moeder toetert nog, maar werkbus van J. (26) knalt vol op haar auto: met alle gevolgen van dien

Gestorven Terborge­naar (60) toegeta­keld door eigen rottweiler: hondenbe­ten lijken oorzaak van zijn dood

De man (60) die vrijdagavond dood in zijn huis is aangetroffen in Terborg is dusdanig toegetakeld door zijn eigen rottweiler dat hij waarschijnlijk door verwaarloosde hondenbeten is overleden. Dat zeggen meerdere betrouwbare bronnen. De agressief bekend staande rottweiler heeft een spuitje gekregen van een dierenarts.