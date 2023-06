Moeder treft ‘naakte’ man (18) dronken in kinderbedje van haar dochter aan

Christiaan (14) cum laude geslaagd voor 14 vakken gymnasium en nóg is hij niet tevreden

Hij is pas 14 jaar, maar Christiaan Blom heeft in recordtempo in veertien vakken examen voor het gymnasium gedaan en is nog cum laude geslaagd ook. Tóch gaat hij komende dinsdag op voor een herkansing. ,,Van leren word ik gewoon hartstikke blij.’’