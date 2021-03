Moeder van ernstig zieke Jaela (24) doet oproep aan Hugo de Jonge: ‘Wanneer wordt mijn kind gevaccineerd?’

Alie Nagel (53) kan maar niet begrijpen dat haar eigen oma van 95 allang gevaccineerd is, terwijl haar ernstig zieke thuiswonende kind nog steeds wacht. En dat terwijl de tijd voor het gezin zo kostbaar is, omdat Jaela niet oud zal worden. ,,Nu het vaccineren begonnen is, hadden we de hoop dat we haar weer een stukje leven terug konden geven”, schrijft Alie.