Moeder van overreden jongen (7) in Ottoland: ‘God heeft onze zoon behoed, het was zijn tijd nog niet’

jeugdzorg Bewijs verdween op de avond dat de uithuisge­plaatste Madelief werd misbruikt en zo gaat het vaker

Uithuisgeplaatste jongeren kunnen lang niet altijd aangifte of melding doen van seksueel misbruik. En ook jeugdzorgmedewerkers werken niet mee, zo ontdekte ook Madelief (21). Ze werd misbruikt maar nog diezelfde dag werd het bewijs - als dat er was - weggespoeld. Deze site reconstrueert haar zaak en spreekt advocaten. ,,De schuld aan het slachtoffer geven is een fenomeen uit de jaren 50, maar het is hardnekkig.”