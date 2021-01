Moeder van Sharleyne meldt zich na veroordeling zelf en zit nu vast

De moeder van het in 2015 tragisch om het leven gekomen meisje Sharleyne (8) heeft zich gisteravond, nadat ze tot bijna tien jaar cel was veroordeeld , zelf gemeld bij de politie en zit nu vast. De 41-jarige Hélène J. was tot gisteren op vrije voeten en was niet aanwezig bij de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.

De 41-jarige Hélène J. werd gisteren tot 9 jaar en 9 maanden cel veroordeeld omdat zij in juni 2015 in Hoogeveen haar 8-jarige dochter van de tiende verdieping van de flat waar ze woonde heeft gegooid of laten vallen. De vrouw werd in 2018 nog vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie ging daarna in hoger beroep. Het gerechtshof veroordeelde haar gisteren wel.

Daarmee kwam er 5,5 jaar na het drama toch een veroordeling in de zaak over de mysterieuze dood van Sharleyne. Hélène J. was vorige maand wel bij de behandeling van de zaak, maar was gisteren dus niet bij de uitspraak.

Bevel

Het gerechtshof verleende gisteren ook een ‘bevel gevangenneming’. Dit betekent dat Hélène J. direct gearresteerd kan worden. Dat bleek dus niet nodig, ze meldde zichzelf, bevestigt ook Sébas Diekstra, de advocaat van de vader van Sharleyne die gisteren op de hoogte werd gebracht. ,,Het OM heeft ons geïnformeerd over het feit dat de moeder zich gemeld heeft bij de politie.”

De zaak is overigens nog steeds niet helemaal voorbij. Advocaat Paul van Jaarsveld van Hélène J. bevestigt dat ze in cassatie zullen gaan tegen het arrest van het gerechtshof. De kans dat J. vóór de behandeling daarvan opnieuw op vrije voeten komt, is echter zeer klein.