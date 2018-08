Moerdijk worstelt met Albanese migranten: 'Het mag hier geen Calais worden'

Klijs zag de afgelopen tijd een verschuiving vanuit Rotterdam en Antwerpen richting Moerdijk. ,,In de Rotterdamse haven maken deze jonge Albanezen door alle maatregelen al geen kans meer aan boord van een schip of vrachtwagen te komen. In België worden ze ook weggejaagd. Als je van twee kanten duwt, zitten ze straks in Roosendaal of op Hazeldonk aan de grens.''



Hij ziet dan ook maar één optie om het probleem op te lossen: ,,Samenwerken. Als West-Brabantse gemeenten, met de Belgen, maar ook verder in Europa. We hebben het nu redelijk onder controle, onze kosten blijven beperkt. Duizenden euro's op jaarbasis. Maar het mag niet erger worden. We gaan in overleg met de minister, want dit is inderdaad niet alleen een Moerdijks probleem. Misschien moeten we Den Haag en Brussel vragen of ze een eind maken aan dat visumvrij reizen.''



Albanië behoort momenteel niet tot de EU, maar inwoners van dat land mogen sinds 2010 wel visumvrij reizen. Als toerist zijn ze dus niet nu tegen te houden.