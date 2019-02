‘Mogelijk veel meer mensen blootgesteld aan kankerverwekkend anti-roestmiddel chroom-6’

In december werd ontdekt dat de kankerverwekkende stof is aangetroffen bij de onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren in Scheveningen. In de andere vuurtorens waar op dit moment onderhoud aan wordt gepleegd, is de stof ook aangetroffen. Het gaat om de torens in Burgh Haamstede, Egmond aan Zee, Noordwijk en op Vlieland. Bij deze gebouwen is eveneens een rem op het werk gezet.



Chroom-6 wordt gebruikt vanwege de roestwerende eigenschap, zoals ook het geval bij de vuurtorens. Als het vrijkomt, is het schadelijk voor de gezondheid en kan het uiteindelijk leiden tot onder andere kanker, zo waarschuwt het RIVM. Chroom-6 komt onder andere vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak waar de stof in zit, te schuren, slijpen, zagen of verhitten. Daarmee komt de stof in de lucht terecht.